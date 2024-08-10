Kan şekeri seviyelerindeki dengesizlikler, ciltte çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bu belirtiler, insülin direnci ve metabolik sendrom gibi durumlarla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar ise belirtilerin görülmesi halinde bir doktora başvurulmasını gerektiğini söylüyor.BURSA (İGFA) - Kan şekeri seviyelerindeki dengesizlikler, ciltte çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bu belirtiler, insülin direnci ve metabolik sendrom gibi durumlarla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, sadece cilt sorunlarına dayanarak bir teşhis konulamayacağını fakat bu belirtiler fark edildiğinde bir doktora başvurmanın önemli olduğunun altını çiziyor.

İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLGİLİ CİLT PROBLEMLERİ NELER?

Uzmanlar, koyu renkli cilt lekelerine dikkat çekiyor. Boyun, koltuk altı, dirsek ve diz gibi bölgelerde koyu, kadifemsi bir deri görünümü oluşabieceğini belirten uzmanlar, bu durumun genellikle insülin direncinin bir işareti olarak kabul edildiğini dile getiriyor.

KÜÇÜK DERİ ÇIKINTILARI

Uzmanlar, genellikle boyun, göğüs, koltuk altı ve kasık bölgelerinde görülen küçük, yumuşak deri çıkıntılarının da insülin direnciyle ilişkilendirilebileceğini vurguluyor.

CİLTTE KURULUK

Kan şekerindeki dengesizlikler ciltte kuruluk ve pullanma gibi sorunlara da yol açabileceğini belirten uzmanlar, “Bu durum cildin sağlıklı kalması için gerekli olan nemin azalmasıyla ilişkili.” diyor.

YARALARIN GEÇ İYİLEŞMESİ

“Kan şekeri seviyelerinin yüksek olması, yaraların iyileşme sürecini yavaşlatabildiği gibi enfeksiyon riskini artırabilir” diye ekleyen uzmanlar, bu durumun özellikle ayaklarda görülen yaralar için geçerli olduğunun altını çiziyor.

Uzmanlar, ciltte bu tür değişiklikler fark edilirse bir uzmana başvurulmasını tavsiye ediyor.