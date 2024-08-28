Herkes Duysun TV’de yayınlanan Gündem Özel programının konuk olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kanal İnegöl projesinin detaylarından bahsetti.BURSA(İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Herkes Duysun TV’de yayınlanan Gündem Özel programının konuğu oldu. Başkan Taban programda, Kanal İnegöl projesinin detaylarından bahsetti.

Kanal İnegöl projesinin Bedre Deresi’ni ıslah için yapılan bir çalışma olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Özellikle konut adalarının yoğun olduğu bölgede, yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışmalar yaptık. Hem derenin ıslahını hem de kenar bantlarında rekreatif çalışmalar yaptık. İnsanların oturabileceği kamelyalar, bantlar gibi unsurları yerleştirdik, çay ve kahve alabilecekleri unsurları koyduk, spor yapabilecekleri imkanları oluşturduk. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek isteyenler için çok güzel bir parkur oldu. Uzunca bir hat olduğu için 4 ayrı köprü ile de geçişleri ve ringi sağlayabiliyorlar. Çok güzel bir alan oldu. Benim de geçen dönemden mutluluk duyduğum, kıvanç duyduğum işlerimizden bir tanesi. Ne zaman geçsem, bölgenin dolu olduğunu görüyorum. Demek ki buna ihtiyaç varmış. Biz bunu Mesudiye mahallemizde yaptık ama bakıyorum ki başka mahallelerden insanlarımız da o bölgeye gidip o imkanlardan istifade etmeye başladılar. Bu bizi daha da mutlu etti. Bu imkanları ne kadar fazla mahallelere dağıtabilirsek, vatandaşlarımız da kendi muhitlerindeki imkanlara daha kolayca erişmiş olacak.” şeklinde konuştu.