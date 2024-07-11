Kapıdağ’da "dumansız yangın" ile biyolojik mücadele başladı. Ormanlık alanda zararlı böceklerle yıl boyunca mekanik, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle mücadele ediliyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlara zarar veren yangınların yanı sıra, diğer zararlılarla da mücadeleye devam ediyor. Ormanlık alanlarda zararlı böceklerle yıl boyunca mekanik, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle savaşılmakta. Bitkilerin kambiyum tabakasını yiyen böcekler, ağaçların kurumasına sebep oluyor.

Kestanenin baş düşmanı "Gal Arısı"

Kestane ağaçları ile meyvesine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Kapıdağ’da yürütülen yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmeyi bekleniyor. Bu zararlıların en önemlilerinden olan ve Kapıdağ’daki Kestane ağaçlarının büyümesini, gelişimini engelleyen ve meyve verimini büyük oranda düşüren, “Kestane Gal Arısı’’ ile mücadele kapsamında, Kapıdağ kestane ormanlarına 30 adet "Yapışkanlı Sarı Levhalar" asıldı.

Türkiye’de ilk kez 2014’te görülen gal arısı zararlısı, kısa sürede kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara yayıldı. Gal arısı ile mücadelede dünyada yaygın şekilde kullanılan "Torymus sinensis" türü böcekle yapılan biyolojik mücadeleye Türkiye’de, sarı renkli yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele de eklendi. Ormanlarda yangın olmuş gibi görüntüye neden olan bu mücadeleye ise ormancılık teriminde "dumansız yangın" olarak nitelendirilmektedir.