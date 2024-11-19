Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan istikametine seyir halindeki SRH 77 plakalı otomobil sürücü Kadir A., Karaağaç Ovasına geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Karaağaç ovasına uçarak takla attı. Yaşanan trafik kazasında araç hurdaya dönerken, sürücü Kadir A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.