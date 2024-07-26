Karabağlar Belediyesi’nin 2025-2029 yıllarını kapsayacak stratejik planı için ilk adım atıldı. Karabağlar’ın geleceğinin planlanması için yapılan toplantıya belediye personeli, müdürler, belediye başkan yardımcıları ve belediye dış paydaşları katıldı.İZMİR (İGFA) - Kentin sağlıklı gelişmesi ve ilerlemesini hedefleyen planın hazırlıkları kapsamında, Meclis Üyesi Rahile Yeni moderatörlüğünde 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı, Kibar Mahallesi Belediye Hizmet Kompleksi’nde düzenlendi. Çalıştaya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluş başkanları ve temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Kınay, katkıları nedeniyle tüm paydaşlara teşekkür ederek, gelecek 5 yılı ayağı yere sağlam basan, eldeki gerçeklere göre planlamak istediklerini vurguladı. Stratejik planlamada ilçenin geleceğini şekillendirirken ortak yönetim anlayışının önemine çeken Başkan Kınay, “Bir taraftan temel belediyecilik hizmetlerini ortaya koyarken diğer taraftan bu hizmetlerimizin hayata dokunduğu noktada dayanışan, paylaşan, hayatını büyüten, halktan yana, toplumdan yana bir belediyecilik, sosyal belediyecilik çalışmalarını da yaşama geçireceğiz” şeklinde konuştu.

KARABAĞLAR’IN HİKAYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZALIM

İlçenin eksikliklerini tamamlamak için daha çok çalışacaklarının altını çizen Başkan Kınay, “Şimdi bizler kendi çalışmamızı doğru bir şekilde hayata geçirme fırsatına sahibiz ve istiyoruz ki bu fırsatı hep beraber yaratalım. Karabağlar'ın önümüzdeki vizyonuna ilişkin hikayesini hep beraber yazalım. Stratejik plan bizim anayasamız” dedi.

KATILIMCILAR GRUPLAR HALİNDE ÇALIŞTI

Stratejik Plan ile ilgili müdürlük personelinin bilgilendirme sunumunun ardından Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Rahile Yeni moderatörlüğünde çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda gruplar oluşturan katılımcılar, GZFT Analizi (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler)ile Karabağlar’ın sahip olduğu durumları tartışarak tespitlerini gerçekleştirildi, seçtikleri grup sözcüleri ile tespitlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

KARABAĞLAR’I ÖRNEK BİR İLÇE HALİNE GETİRECEĞİZ

Yeni, Karabağlar'da ilk kez çok sayıda iç ve dış paydaşla böyle bir çalıştayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sizden gelecek önerilerle eksik yönlerimizi ortaya çıkartıp kayıt altına alacağız. Ayakları yere basan, bizi anlatan, Karabağlar’ı örnek bir ilçe olarak gösterecek stratejik planı hep birlikte hazırlayacağız” diye konuştu.