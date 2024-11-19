Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, Karamanspor'un maçını tribünden izleyerek, şehrin futbol takımına destek verdi. Başkan Yeşildaş, maç öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karamanspor’un 2. Lig'deki mücadelesine olan desteğini bir kez daha vurguladı.KARAMAN (İGFA) - Başkan Yeşildaş, "Bugün günlerden Karamanspor" diyerek, Karamanspor'a olan desteğini ifade etti. Şehrin 2. Lig'de başarıyla temsil edilen takımı Karamanspor’a olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Başkan Yeşildaş, bu kez tribündeki yerini alarak, takımına moral verdi. Yeşildaş, açıklamasında, "Şehrimizi 2. Lig'de başarıyla temsil eden Karamanspor'umuza bugünkü maçında Akçaşehir'imiz adına destek vermek için tribündeki yerimizi aldık. İyi gününde, kötü gününde, galibiyetinde, mağlubiyetinde biriz ve beraberiz" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE GÜÇLÜLER

Akçaşehir Belediye Başkanı, Karamanspor’un her zaman yanında olduklarını belirterek, futbolseverlere de birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Bugün olduğu gibi her zaman takımımızın yanındayız. İyi günde ve kötü günde Karamanspor'un arkasındayız. Bu şehir, bu takım için el birliğiyle çalışacak, şampiyonluklar da galibiyetler de hep birlikte kutlanacaktır" diyen Yeşildaş, takımın başarıları için elinden gelen desteği vereceğini de belirtti.