İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir evde, Cenk Çağın Ünlü'nün 26 bıçak darbesi sonucu ölü bulunmasıyla ilgili olarak, Ünlü'nün kardeşi Cem İnan Ünlü'nün ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle yargılandığı dava ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Cenk Çağın Ünlü, tanınmış bir şarap fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışıyordu. Ancak işe gitmemesi nedeniyle iş arkadaşları tarafından 6 Mayıs 2022'de polise ihbar edildi. Polis, evin kapısını çilingir yardımıyla açtığında, Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedenini buldu. Olayın ardından yapılan kamera kayıtları incelemesi sonucunda, olay yerinden bir valizle ayrılan bir kişi tespit edildi ve bu kişinin Cem İnan Ünlü olduğu belirlendi. Cem İnan Ünlü, Beyoğlu'ndaki bir otelde yakalandı ve üzerinde kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Cem İnan Ünlü, polis ve savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı. Ancak tutuklanarak "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinde, adli tıp ihtisas kurulu tarafından yapılan rapor, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ortaya koydu. Bu gelişmeyle birlikte, sanığın ceza ehliyeti üzerindeki tartışmalar sona erdi.

Durumla ilgili olarak tanıklar da ifade verdi. Maktulün ev kirasının Tali İpek adlı tanık üzerine olduğu belirlendi. İpek, Cenk Çağın Ünlü ile arkadaşça tanıştığını ve Cem İnan Ünlü'yü hiç görmediğini ifade etti. İpek, olayla ilgisi olmadığını ve maktulün kardeşiyle ilgili bir bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Mahkeme başkanı, Tali İpek'e evin kira sözleşmesinin neden üzerine olduğunu sordu. İpek, kira sözleşmesinin kendi üzerine olduğunu, ancak Cenk'in evine taşınacağını belirterek, bazı eşyalarını alarak evden ayrıldığını açıkladı.

Sanığın avukatı, evde bulunan kadın iç çamaşırlarının ve diğer eşyaların kimin olduğunu sordu. Tali İpek, bu eşyaların kendisine ait olmadığını ve taşındıktan sonra Cenk'i görmediğini ve bu eşyalara dokunmadığını söyledi.

Sanık Cem İnan Ünlü ise suçlamaları kabul etmeyerek ağabeyini öldürmediğini ve eve gitmediğini iddia etti. Duruşma sırasında, Cem İnan Ünlü'nün ruh hali ve ceza ehliyeti hakkında ciddi şüpheler dile getirildi. Ailenin avukatı, sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilerek yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Sanık avukatı ise DNA analizi sonuçlarına ve kamera kayıtlarına ilişkin çeşitli eksikliklerin olduğunu savunarak, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme, yeni adli tıp raporu taleplerini reddederek, bir sonraki celse Ahu Bostanlı'nın tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu gelişmelerle birlikte davanın geleceği daha fazla detaylandırmayı bekliyor.