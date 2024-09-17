Kartal’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yolun ortasındaki refüje, ardından da ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Olay, İstanbul Kartal ilçesi, Kondonboyu Ankara Caddesi, Pendik istikametinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Eren K. hâkimiyetindeki 45 SB 4964 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Eren K. ve yanındaki yolcu ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.