Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal için hayata geçireceği çalışma ve projeleri açıkladı.

“Haydi Kartal Yapacak Daha Çok İşimiz Var” sloganıyla 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gelecek dönem Kartal’da hayata geçireceği proje ve çalışmaları tanıtmak amacıyla proje lansman toplantısı düzenledi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansman verilen iftar yemeğinin ardından gerçekleştirildi. Yaptıkları projeleri anlatan Başkan Yüksel 31 Mart Yerel seçimlerine dair vaatlerini de açıkladı.

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İmar planlarından da bahseden Başkan Yüksel, Kartal’da 15 kattan fazla kat yüksekliği olmayacağını ifade etti. Başkan Yüksel, kentsel dönüşüm projelerinden bahsetti. Ayrıca depremden sonra tsunami tehlikesine karşı Kandilli Rasathanesi ile entegre halde geliştirilen Dragos’taki Tsunami erken uyarı ve gözlem istasyonundan deprem toplanma alanlarına kadar birçok projeden bahsetti.

Yeni dönem projelerinden bazıları şöyle: "Esentepe İyilik Kampüsü, Kartal Sağlık Polikliniği, hayvan barınağı, altyapı ve yol çalışmaları, her mahalleye kreş, Kartal Cemevi, Kartal E-SPOR Merkezi, Cevizli Kent Meydanı, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Atalar Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Cemevi, Atık Getirme Merkezi, Aydos Orman Parkı, Eczacıbaşı Kapalı Spor Salonu, Kartal Acıbadem Hastanesi, Kartal Yaşam Vadisi, Taşocağı Yaşam Vadisi, Yeni Kartal Meydan, Kartal Rıhtım Projesi, Teknokent, Dijital İkiz-Akıllı Kent Projesi."