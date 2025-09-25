Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2025 yılının ikinci meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Salonu’nda yapılan ilk birleşimde, gençlerin gündeme taşıdığı projeler tek tek görüşülerek ilgili komisyonlara ve müdürlüklere havale edildi.

Gençlerin fikirlerini ve projelerini dikkatle dinleyen yöneticiler, meclis üyelerine destek mesajı verdi.

Toplantı; yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Ardından spor, sanat, çevre ve eğitim alanlarını kapsayan projeler ele alındı. İlk olarak gençlerin uzun süredir talep ettiği ‘Skatepark’ projesi gündeme geldi. Daha sonra ‘Kısa’dan Uzun’a: Genç Bakışlar Kısa Film Yarışması’, ‘Yazıyorum Öyleyse Varım’ edebiyat girişimi, kahve posalarının geri dönüşümünü hedefleyen ‘Wastespresso’, ‘Temel Hukuk Bilgisi Semineri’, gençlerin fikir alışverişinde bulunacağı ‘Genç Gençle Konuşuyor’ buluşma projesi ve ilçeye kültürel canlılık katacak ‘Kartal Festivali’ üzerinde görüşmeler yapıldı. Projeler; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre ve İklim Krizi Komisyonu, Evrensel Haklar Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Kültür-Sanat Komisyonu’na yönlendirildi.

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi’nin toplantısı, gençlerin sadece izleyici değil, karar alma süreçlerinde aktif birer özne olacağının somut göstergesi oldu. Projelerin çeşitliliği; spordan sanata, çevreden hukuka kadar farklı alanlarda gençlerin söz sahibi olma kararlılığını ortaya koydu. Kartallı gençler, üretecekleri fikirlerle hem kendi geleceklerini hem de kentlerinin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor.

"Sizler, Kartal’ın geleceğini inşa eden mimarlarsınız"

Toplantının sonunda söz alan Kartal Belediyesi Başkanvekili Olcay Özgön, gençlerin enerjisinin kente yön vereceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada gördüğümüz heyecan ve üretkenlik, Kartal’ın geleceği adına bizlere umut veriyor. Gençlerin fikirlerini özgürce dile getirmesi, onların yalnızca bugünün değil yarının da söz sahibi bireyleri olacağının göstergesidir. Belediye olarak bizler, bu projelerin hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Sizler Kartal’ın geleceğini inşa eden mimarlar olacaksınız."

Toplantıya, Kartal Belediyesi Başkanvekili Olcay Özgön ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar da katıldı.