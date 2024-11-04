Kartepe’de 3 bin 296 metrekare alanda hayata geçirilen itfaiye müfrezesi binasında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen binanın zemin katında itfaiye araçları için garaj, garaj bakım onarım odası, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, 2 adet depo, mutfak, dinlenme ve yemekhane odası yer alıyor. Birinci katta ise 4 yatakhane, mescit, misafir odası bulunuyor. Zemin kapalı garaj içerisinde yüzey sertleştiricili hasır donatılı beton, geri kalan tüm mahaller 60x60 seramik kaplama yapılacak. Saha asfalt kaplaması yapılacak, bahçede voleybol sahası, otopark ve araç yıkama yeri bulunacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kartepe’mizde inşa edilen yeni itfaiye binamızın yapım çalışmalarını yerinde inceledim. İlçemizdeki yangın güvenliğini artırmanın yanı sıra olaylara acil müdahale imkanı da sağlayacak olan bu değerli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum" dedi.