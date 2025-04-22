KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara özel bir uygulama ile kutluyor. Bayram boyunca Kartepe Teleferik hattında tüm gün geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim uygulanacak.

TÜM GÜN SÜRECEK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşku ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin en önemli turizm projelerinden olan Kartepe Teleferik’i 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bayram boyunca teleferik biletlerinde yarı yarıya indirim yapılacak. Tüm gün geçerli olacak indirimle çocuklar ve aileleri, Kartepe’nin eşsiz manzarasını deneyimleme şansı bulacak.

EŞSİZ BİR YOLCULUK

Sadece Kocaeli değil, çevre illerden ve tüm Marmara Bölgesi’nden ziyaretçilerini ağırlayan Kartepe’nin 50 yıllık hayali Kartepe Teleferik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da ailelerin ilgi noktası olacak. Teleferiğe indirimli binecek aileler, Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 20 dakika boyunca eşsiz bir yolculuk yapacak. Şehrin yeşil ve mavi renk uyumu, yolculuk boyunca muhteşem anlar yaşatacak.