Kartepe’de ilköğretim öğrencileri, kendi imkanlarıyla evlerinde biriktirdikleri ambalaj atıklarını sınıfça topladı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen çevre farkındalığı çalışmaları, bu kez minik yüreklerin büyük çabasıyla taçlandı. Hacı Halim Karslı İlköğretim Okulu öğrencileri, çevre bilinci kazanmak ve geri dönüşümün önemini kavramak amacıyla anlamlı projeye imza attı. Öğrenciler, kendi imkanlarıyla evlerinde biriktirdikleri ambalaj atıklarını sınıfça toplayarak, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gönüllü olarak teslim etti. Bu örnek davranış, hem okul topluluğunda hem de çevrede takdirle karşılandı. Etkinliğe katılan Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bina ve Temizlik İşleri Müdürü Emre Turan, öğrencilere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın selamlarını ileterek çevreye duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. Her bir öğrenciye "Çevre Kahramanı" rozeti ve teşekkür belgeleri takdim edilerek, çevresel duyarlılıkları ödüllendirildi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, toplanan atık pet şişeleri değerlendirdi ve kuş yuvaları yaptı. Bu yuvalar okul bahçesi ve çevredeki uygun alanlara yerleştirilerek, doğaya olan sevgi somut şekilde gösterildi. Minik öğrencilerin bu anlamlı girişimi, çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.