Cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı gün içinde, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde 4 cinayet işleyen Şinasi Gürkan'a mahkeme tarafından verilen ceza açıklandı. Gürkan, oğulları Gökmen Gürkan (15) ile Göksel Gürkan'ı (21), kardeşi Mühendis Gürkan'ı (44) ve bacanağı Alihan Tiz'in oğlu Erdal Tiz'i (33) öldürdü. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Şinasi Gürkan SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Mahkeme, Şinasi Gürkan'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte 17 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bu cinayetleri işlemesinin ardındaki neden, eşinin başka bir erkekle yaşamaya başlaması ve ailesine duyduğu husumet olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ın daha önce ailesi tarafından kendisi hakkında yapılan yalan beyanlar nedeniyle 2004 yılında mahkum edildiğini belirtti. Ayrıca, sanığın eşi Nadime'nin çocukları ile birlikte başka bir erkekle yaşamaya başlaması, bu durumu öğrenmesi ve aile bireylerine ve bacanağı Alihan Tiz'e husumet beslemesi üzerine cinayetleri planlamaya başladığını ifade etti.

Mütalaada, Şinasi Gürkan'ın cezaevindeyken husumet beslediği kişilere karşı öldürme planları yaptığı ve tahliye olduktan sonra bu planlarını uygulamak istediği belirtildi. Ancak, tahliyesine kısa bir süre kala eşi Nadime'nin birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldüğünü öğrenen Gürkan, bu haberi aldıktan sonra hasımlarını öldürme fikrinden vazgeçti.

Sanığın tahliye olduktan sonra oğulları ile birlikte yaşamaya başladığı, ancak çocukları ile anlaşamadığı ifade edildi. Sanık, oğullarını, kardeşi Mühendis ve bacanağı Erdal Tiz'in etkilediğini düşündüğü için bu kişilere karşı öldürme planları yapmış olabileceği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın cinayetleri işlemek için bir tabanca temin ettiğini ve hedefindeki kişileri nasıl öldüreceğini planladıktan sonra cinayetleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Sanığın oğullarını öldürdüğünün ardından kardeşinin evine giderek ona "Bugüne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin" diyerek Mühendis Gürkan'ı öldürdüğü açıklandı.

Şinasi Gürkan, mahkemede yaptığı savunmasında, "Benim yaşadıklarım, benim gördüğüm ihanetler beni bu noktaya getirmiştir." ifadelerini kullandı ve geçmişte aldığı cezanın da etkisiyle yaşadığı sorunları dile getirdi. Ancak, pişmanlık ifadesinde bulunmadı.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Şinasi Gürkan'a, oğlu Gökmen Gürkan'ı öldürmesi sebebiyle 'altsoya karşı tasarlayarak yaşı küçük çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aynı şekilde, diğer oğlu Göksel Gürkan'ı öldürmesi nedeniyle de 'altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Sanık Gürkan, aynı aile içi olayda kardeşi Mühendis Gürkan'ı öldürmesi nedeniyle 'kardeşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı. Ayrıca, bacanağının oğlunu öldürmesi sebebiyle 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Alihan Tiz'e ateş etmesi nedeniyle ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezası aldı. Ayrıca, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl hapis cezası ve 600 lira para cezası ile cezalandırıldı.

Kararın açıklanmasının ardından Şinasi Gürkan, mahkeme heyetine yönelik "Yazıklar olsun size" şeklinde bağırmaya başlayınca, mahkeme SEGBİS bağlantısını kesti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise Şinasi Gürkan'a 2 kez 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek', 'kardeşi kasten öldürmek', 'tasarlayarak öldürmek', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.