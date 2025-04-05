



Edinilen bilgiye göre Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Dilara A.(27) yönetimindeki 34 KPT 725 plakalı otomobil ile Abdullah N.(25) yönetimindeki 16 MC 3839 plakalı motosiklet cadde ile Paşaören sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ