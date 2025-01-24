Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, denetim sorumluluğunun Bolu Belediyesi’nde olduğunu ifade ederken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bölgenin turizm alanı statüsünde olduğu için denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu savundu. Özcan ayrıca, belediyenin 2007 yılından itibaren otel hakkında olumsuz bir itfaiye raporu düzenlemediğini belirtti.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada otelin sahibi ve bir belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Ancak Bakan Ersoy’un yangınla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınması tepki çekti. Olayın ardından yaptığı kısa açıklamada, otelin gerekli yangın güvenliği belgelerine sahip olduğunu ifade eden Ersoy, denetim sorumluluğunu itfaiyeye atfetti. Bu yaklaşım, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde eleştirilere neden oldu.

Yangın sırasında otelin yangın merdiveni bulunmadığı ve yangın güvenliği konusundaki eksiklikler dikkat çekti. Otelin ruhsatının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiği, ancak denetim yetkisinin Bolu Belediyesi’nde olmadığı vurgulandı. Bakan Ersoy’un bu konuda açıklama yapmaktan kaçınması, tepkileri artırdı.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hem Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hem de Bolu Belediye Başkanı Özcan’ı istifaya davet etti. Davutoğlu, yangının önlenebilir olduğunu belirterek, her iki ismin de görevlerini yerine getirmediğini savundu ve sorumluluk almalarını istedi.



Kamuoyunda, yangının çıkış nedeni ve denetim süreçlerindeki ihmallerin detaylıca ortaya konulması yönünde beklenti var. Özellikle turizm tesislerinde yangın güvenliği denetimlerinin daha sıkı bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililerden daha fazla açıklama ve hesap verebilirlik talep ediliyor.