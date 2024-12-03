Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun ıslak olması sebebiyle kayan minibüs, karşı yönden gelen tır ile çarpıştı, kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, 10.00 sıralarında Sepetçi yolu üzerinde meydana geldi. 34 VS 3869 plakalı Mitsubishi marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.