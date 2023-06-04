İnegöl’de en fazla kurbanlık hayvanın bakıldığı kırsal Kayapınar Mahallesinde muhtarlık ve mahalle halkı tarafından Kurban Festivali düzenlendi.

Mahalle muhtarlığı ile mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle bu yıl ilk defa düzenlenen Kurban Festivaline Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl 39 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Cengiz, bazı mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kayapınar Mahallesi Muhtarı Levent Zengin, “Mahallemiz İnegöl en fazla hayvanlığın yapıldığı mahalledir. 120 haneli köyümüzde 45 hane 1100 büyükbaş ve 500 küçükbaş kurbanlık bakılıyor. Kurbanlık satışlarımız devam etmektedir. Kurbanlık satışımızın yanında kesimimizde var. 25 senedir köyümüzde kurbancılık yapılıyor. Bu sene ilk defa Kurban Festivali düzenliyoruz. Festivalimize katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, “Bildiğiniz üzere Kayapınar Köyü öteden beri büyükbaş kurbancılıkta hatırı sayılır bir yere sahip. Bugün ilk defa böyle bir festival düzenliyorlar ama esasına baktığınız zaman geçmişte de bu köyde etkinlikler yapıldı. Fakat araya pandemi girdi. Şimdi yeniden muhtarımızın ve köylülerimizin bu yönde bir hamlesi var. Daha önceden de yaptığımız haberlerde bu köyde binin üzerinden büyükbaş, 500 civarında da küçükbaş kurban bulunuyor. Kurbanlık hayvanlar genelde yaylada dolaştığı için eti lezzetli ve yağsız hayvanlar olduklarını biliyoruz. Tabi bu festivali her yıl devam ettireceklerdir. Bunun yanında 45 hanenin yaptığı hayvancılık ilerleyen yıllarda da artarak 100 haneye çıkacaktır. Bin olan büyükbaş hayvan sayısı da 5 bine çıkacaktır. İnşallah bundan sonra çıtayı yükseltirler. Ben bütün hayvan yetiştiricilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Şimdiden Kurban Bayramlarını buradan kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından festivale katılan vatandaşlara pilav ve tatlı ikramında bulundular.