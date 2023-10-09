Evciyeniakışla köyünde yaşayan İbrahim Soylu'dan haber alamayan ailesi, endişeyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar sonrası, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çaba harcayarak İbrahim Soylu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladılar.

Arama faaliyetleri sırasında, Evciyenikışla Göleti kenarında İbrahim Soylu'ya ait kıyafetlere rastlandı. Bu bulgu, AFAD ekiplerini gölette daha detaylı bir arama yapmaya yönlendirdi ve sonuçta İbrahim Soylu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Soylu'nun cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.