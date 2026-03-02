Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, eşi Ayşe Odabaş ile birlikte Bostancı Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Bostancı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, iftar programında vatandaşlarla yakından ilgilenerek samimi sohbet gerçekleştirdi.

Program sonrası mahalle sakinlerine hitap eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti. Organizasyonu düzenleyen Bostancı Mahallesi sakinlerine ve mahalle muhtarlığına teşekkür eden Kaymakam Ahmet Odabaş, gönül sofralarının toplumsal kaynaşmaya katkı sunduğunu ifade etti.