Kaymakam Eren Arslan, "26.03.2025 tarihinde Tarım ve Orman İlçe müdürlüğümüze gelen balık ölümleri ile ilgili telefon ihabarı üzerine 27.03.2025 tarihinde İlçe müdürlüğümüz personellerince olay yerine gidilerek gerekli incelemeler yapılmıştır.Hamzabey Köyü girişindeki Hamzabey Göletinin bir bölümünde mevsimsel su azalmasına bağlı olarak suların ciddi oranda çekildiği, bu sebeple suların azaldığı kısımda kalan balıkların ölümünün gerçekleştiği bir kısmınında ölmek üzere olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Olay yerinden su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir." dedi.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ