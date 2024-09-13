Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreticinin yanında yer alarak, tarımsal ve hayvansal üretime destek olacak bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan kadın üreticilere yönelik ‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ kampanyasında cuma günü 10 bin tavuk dağıtacak.KAYSERİ (İGFA) - Kırsal kesimde ikamet eden üreticiye tohum, traktör, arılı kovan, küçükbaş hayvan desteği gibi projelerle büyük destek sağlayarak hem şehir hem ülke, hem de aile ekonomisine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun Yaygınlaştırılması Projesi’ni de hayata geçiriyor.

‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ sloganı ile hayata geçirilecek olan proje kapsamında 13 Eylül Cuma günü Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tavuk Dağıtım Programı gerçekleştirilecek.

Kent genelinde kırsal kesimde ikamet eden kadın üreticilere aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla aile başı 10 adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıtımı yapılacak.

Bu proje ile Belediyenin hibe destekleri ile yumurta üreticiliği yapma konusunda isteklileri tavukçuluğa teşvik etmek, hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor.

Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun Yaygınlaştırılması Projesi ile kente yılda 3 milyon 500 bin adet doğal yumurta üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Kampanyaya başvuran ve kırsal mahallelerde ikamet eden kadın çiftçilere yönelik uygulanacak projede, 1 aileye 10 adet olmak üzere 1000 aileye 10 bin adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıtılacak.

Projenin maliyeti 1 milyon 890 bin TL’yi bulurken, aile başı 500 TL çiftçi payı katkı alınması planlanıyor.