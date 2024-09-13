Kadın Partisi Genel Başkanı Benal Yazgan, Türkiye’deki siyasetin artık vatana ve millete hizmet amacından saptığını belirterek, bu durumu değiştirmek için Kadın Partisi’nin yola çıktığını vurguladıANKARA (İGFA) - Kadın Partisi Genel Başkanı Benal Yazgan, siyasetin rant ve kişisel çıkarlar üzerine kurulduğunu ifade ederken, gerçek demokrasiye geçişin ancak kadın-erkek eşitliğiyle mümkün olacağını dile getirdi.

Benal Yazgan, Türkiye’de siyasetin yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Yazgan, "Eskiden siyaset, vatana ve millete hizmet için yapılırdı. Ancak son 22 yılda siyasetin yapılış modeli de değişti. Artık siyasete zengin insanlar giriyor ve bunu kendi çıkarları için kullanıyorlar. Siyaset, halkın değil, rant sisteminin bir parçası haline geldi. Biz Kadın Partisi olarak bu düzeni değiştirmek için buradayız" diye konuştu.

"KADINLARIN SESİ OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ"

Yazgan, demokrasinin temelinin kadın-erkek eşitliği olduğunu belirterek, "Demokrasinin adı, kadın ve erkek eşit olmadığı sürece demokrasi olamaz. Kadın Partisi olarak en büyük hedefimiz, Türkiye’de her alanda kadınları ve erkekleri eşit hale getirmektir. Bu nedenle partimizi kurduk ve bu doğrultuda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Kadın Partisi’nin yalnızca kadın hakları üzerine kurulu olmadığını belirten Yazgan, Türkiye’deki rant sistemini yıkmak ve topluma hizmet eden bir siyasi model oluşturmak için mücadele ettiklerini vurguladı. "Şu anda yaşadığımız yoksulluk, yoksunluk, gençlerimizin içinde bulunduğu durum; hepsi siyasetin rant üzerine kurulmuş olmasından kaynaklanıyor. Kadın Partisi olarak bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Kadınların hak ettiği yere gelmesiyle gerçek demokrasiyi kuracağız" dedi.

"ERKEK DEMOKRASİDEN GERÇEK DEMOKRASİYE"

Kadın Partisi’nin sloganlarından birinin "Erkek demokrasiden gerçek demokrasiye" olduğunu belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Erkeklerin baskın olduğu bir sistemin adil ve demokratik olması mümkün değil. Kadınlar siyasette, ekonomide, yönetimde eşit bir şekilde yer almalı. Ancak bu şekilde gerçek bir demokrasiye ulaşabiliriz. Kadın Partisi olarak bu hedefe ulaşana kadar mücadelemize devam edeceğiz."