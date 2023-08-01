Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Polonya'da düzenlenen Yıldız - Genç Avrupa Şampiyonasındaki Çift Erkek kategorisinde Avrupa üçüncü oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milli Takımı temsil eden Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 14-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen Yıldız - Genç Avrupa Şampiyonasına damga vurdu. Çift Erkek kategorisinde Görkem Öcal ile birlikte Avrupa üçüncüsü olan Kenan Eren Kahraman, Kayseri’yi ve Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.

Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında başarı ile temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek; “Öncelikli olarak sporcularımızı ve Antrenörler Halil Adak ile Kemal Balım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Fiziki yaptığımız çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar olmak üzere hizmetlerimizle herkesin hayatına dokunuyoruz ” ifadelerini kullandı.