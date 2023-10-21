Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan olayda, Polat K. adlı 17 yaşındaki genç, 2 yavru kedinin boğazını çakıyla keserek parçalara ayırdı. Polat K., alkollü olduğunu ileri sürdü ve kasaplık işi nedeniyle kedileri profesyonelce kestiğini iddia etti. Daha önce kendisine "Deli" dediği için husumet beslediği Tüge Temizler'in bahçesine kedilerin parçalarını attığını belirtti. Olay, Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde 10 Ekim'de meydana geldi. Tüge Temizler'in bahçesinde bakımını üstlendiği 2 yavru kedi, parçalanarak öldürüldü. Temizler'in ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve şüpheli olarak Polat K.'yi gözaltına aldı. Polat K., jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ev hapsi cezası aldı.

Polat K.'nin savcılık ifadesine göre, sokakta bulduğu 2 yavru kediyi yakaladıktan sonra onları iple bağladı. Daha sonra kedileri bir eski ev olarak tanımladığı yere götürdü. Yanında bulunan çakı ile kedilerin boğazını kesip parçalara ayırdı. Bu işlemi alkollü olduğu bir anda gerçekleştirdiğini ve o sırada hiçbir şey hissetmediğini ifade etti. Ancak şu an pişman olduğunu belirtti, yaparken pişmanlık duymadığını ekledi.

Kedileri keserken etrafa yayılan kanı temizlemek için evde bulunan bir kovayı kullanarak okul bahçesinden su taşıdığını da anlattı. Ayrıca, kasaplık işi yapmaları nedeniyle işi profesyonelce hallettiğini iddia etti. Kestiği kedilerin parçalarını poşete koyduktan sonra Tüge Temizler'in evinin bahçesine gidip, poşetten teker teker kedi parçalarını bahçeye fırlattığını belirtti. Polat K., bunun nedenini ise Tüge Temizler'in kendisine "Deli" dediği ve hakaret ettiği için husumet beslediğini söyledi.