Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Belen Nesil Coşğun, 15 Haziran'da Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidansta göğsünden tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olarak Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet Balcı tutuklandı.

Muhammet Balcı hakkında hazırlanan iddianameye göre, olay anında Coşğun ve Balcı arasında bir tartışma yaşandı. Bu sırada Coşğun, KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu, ancak Balcı ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Olayın duyulması üzerine, Balcı yaralı Coşğun'u apartmanın kapısına taşıdı ve sağlık ekibine yardım çağrısında bulundu. Ne yazık ki, Coşğun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Balcı, ifadesinde Coşğun'la 2 yıl önce sosyal medyada tanıştıklarını, ilişkilerinin yaklaşık 4-5 aydır devam ettiğini ve olayın yaşandığı günün sabahında banyo yaparken silah sesi duyduğunu belirtti. Balcı, olayın ardından hemen yardım çağırdığını ve Coşğun'u vurmadığını, intihar ettiğini iddia etti. Balcı, kendisini sevdiğini ve böyle bir saldırının mümkün olmadığını vurguladı.

Nesil Coşğun'un babası Aydın Coşğun, kızının hayatının iyi gittiğini, maddi ve manevi sorunlarının olmadığını ve intihar etme nedeni olmadığını ifade ederek, Muhammet Balcı'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Nesil Coşğun'un ölümü, ateşli silah mermisi nedeniyle iç organ yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldi. Atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı tespit edildi.

Muhammet Balcı hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası ile "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.