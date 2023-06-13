Kefir Nedir

Son dönemde popülerleşmesi ve hazır tüketim zincirine entegre edilmesiyle bir çok insan kefir nedir sorusunu merak ediyor.

Kefir içeçeği koyun, inek, keçi ve ya at sütünün kefir mayası olarak bilinen mikroorganizmalarla karıştırılması ile elde edilen mucizevi bir içecektir. Tad ve kıvam olarak ekşi ayrana benzetilen kefir, kelime anlamını türkçemizde ki ‘keyif’ kelimesinden almıştır.

Kefir içeceği, mayasında bir çok faydalı mikroorganizma ve vitamin barındırır. Probiyotik besinler arasında en çok tavsiye edilen içecek, yüksek besin değerleri ile sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak hayatımıza girdi. Her yaşta bireyin sakınmadan kullanabileceği kefirin bakteriyel bazlı bir çok enfeksiyonla savaşmada etkili olduğu görülmüştür.

Kefirin Faydaları

Kefirin faydaları ve kullanımı İbrahim Saraçoğlu gibi sağlık alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. Kalsiyum, Magnezyum A, D, K ve B grubu vitaminleri açısından zengin olan kefir, 75’den fazla probiyotik bakteri çeşitleri içermektedir.

Sağlık üzerinde etkili olduğu bilinen rahatsızlıklar ise bir hayli fazla. İşte bunların öne çıkanlarını şu şekilde sizlere listeliyoruz;

Kalp ve Damar Hastalıklarına rahatsızlığına karşı koruyucudur

Kolesterol düşürücü ilaçlardaki gibi içinde statinler barındılar kefir, kolesterolun dengelenmesinde rol oynar ve halsizlik, yorgunluk ve göz kararması hipertansiyon şikayetleri kefir probiyotiklerinin tansiyon dengeleyici özelliği ile azalır.

Kolesterol düşürücü ilaçlardaki gibi içinde statinler barındılar kefir, kolesterolun dengelenmesinde rol oynar ve halsizlik, yorgunluk ve göz kararması hipertansiyon şikayetleri kefir probiyotiklerinin tansiyon dengeleyici özelliği ile azalır. Kilo vermekte yardımcıdır

İçinde bulunan magnezyum ve kalsiyum sayesinde kemik ve kasların güçlenmesini sağlar. Bu açıdan spor yapanlar için de oldukça faydalı bir besin maddesidir.

İçinde bulunan magnezyum ve kalsiyum sayesinde kemik ve kasların güçlenmesini sağlar. Bu açıdan spor yapanlar için de oldukça faydalı bir besin maddesidir. Kas ve kemik sağlığını güçlendirir

Vucudumuzdaki kemiklerin büyük bir kısmı kalsiyum minarallerinden oluşur ve kas faliyetinin sağlıklı sürdürülebilmesi için en çok ihtiyaç duyural mineraldir. Kalsiyum alımında önemli bir besin kaynağı olan kefir ise kemik ve kas sağlığı için oldukça yararlıdır. Menopoz dönemlerinde karşılaşılan kemik erimelerini önler.

Vucudumuzdaki kemiklerin büyük bir kısmı kalsiyum minarallerinden oluşur ve kas faliyetinin sağlıklı sürdürülebilmesi için en çok ihtiyaç duyural mineraldir. Kalsiyum alımında önemli bir besin kaynağı olan kefir ise kemik ve kas sağlığı için oldukça yararlıdır. Menopoz dönemlerinde karşılaşılan kemik erimelerini önler. Sindirim sistemini güçlendirir

Sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan yararlı bakterileri içinde bulunduran kefir, sindirimin sistemini düzenler ve ishal-kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır.

Sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan yararlı bakterileri içinde bulunduran kefir, sindirimin sistemini düzenler ve ishal-kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır. Cildi güzelleştirir

Kefir içinde bulundurduğu vitaminler sayesinde hoş ve parlak bir cilt görünümüne ulaşmanıza yardımcı olur. Tırnak ve saçların hızlı bir şekilde uzamasında etkili olup bir çok dermatolojik cild sorununa karşı etkili olabilir.

Kefir içinde bulundurduğu vitaminler sayesinde hoş ve parlak bir cilt görünümüne ulaşmanıza yardımcı olur. Tırnak ve saçların hızlı bir şekilde uzamasında etkili olup bir çok dermatolojik cild sorununa karşı etkili olabilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kefirin içinde bulunan probiyotik bakteriler, zararlı mikroplara karşı vucudun direnç göstermesinde oldukça etkilidir.



Daha sayamadığımız ancak kesinliğide bilinmeyen bir çok probleme karşı etkili olduğu düşünülen kefirin faydalarından sergileyebildiğimiz öne çıkan yararları bu şekildeydi. Şimdi geçelim tarifine.

Kefir nasıl yapılır?

Binlerce yıldır atalarımız tarafından üretilen ve kullanılan bu içeceği artık marketlerde bulunabilceğiniz gibi sizde evde üretebilirsiniz. Kefir nasıl yapılır sorusunun cevabıyla oldukça basit.

Evde kefir yapımı için malzemeler

100 gram kefir mayası

2 litre çiğ süt



(Tavsiye edilen 4 kişilik ölçüleri bu şekildedir. İhtiyacınıza göre aynı ölçekte artırabilir veya azaltabilirsiniz.)

Evde kefir yapımı

Malzemeleri edindiyseniz tarife geçebiliriz.

İlk olarak kefir yapımı için ayırdığımız sütleri derin bir tencere içine koyarak sütümüzü kaynatmaya başlayalım.

Kaynadığında sütü ocaktan alarak dinlenmeye ayırabiliriz.

Sütümüz dinlendiğinde üzerinde oluşan kaymak yapılarını tahta kaşık ile alın.

Sütün üzerine ayırdığımız 100g kefir mayasını (Kefir taneside denebiliyor) ilave edin ve yine tahta kaşık yardımı ile karıştırın.

Hazırladığımız bu karışımın üzerini ışık görmeyecek bir şekilde bezle örterek karanlık bir ortamda ve oda sıcaklığında 24 saat bekletin.

24 saatin sonrasında kefirin artık mayalanmış olduğunu göreceksiniz. Buzdolabında bekleterek hem tüketim için soğumasını sağlayabilir hem de muhafazasını gerçekleştirebilirsiniz. Afiyet Olsun

Kefir kaç kalori

1 Bardak Kefir Yaklaşık olarak 105 kalori değerine sahiptir.