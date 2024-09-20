Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan geçtiğimiz Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolün Dair Yönetmelik" kapsamında yetiştiricilik yapmak isteyecek gerçek ve tüzel kişiler, Ekim ayı boyunca Toprak Mahsulleri Ofisi'ne başvurabilecek.ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi, bakanlığın “İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” kapsamında yetiştiricilik yapmak isteyecek gerçek veya tüzel kişilerin 1 - 31 Ekim tarihleri arasında başvuruları alacak.

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde bulunan Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü sahası içerisinde belirlenen alanda yapılacak yetiştiricilik için başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin başvuru için Yönetmelikte belirtilen evrakları eksiksiz olarak 31 Ekim'e kadar sunacak.

Evraklarında eksiklik tespit edilen kişi veya firmalara 15 Kasım’a kadar ek süre verilecek.

Başvurular, ülke arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek kota doğrultusunda 31 Aralık'a kadar değerlendirilereği ve sonucunun başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek.

TMO'dan yapılan duyuruda, Yetiştiricilik Sözleşmesi imzalanan kişilerin üretim planında belirttikleri hususları tamamladıktan sonra diğer gerekli belgelerle beraber Yetkinlik Belgesi için TMO'ya başvurarak, İzin Belgelerini alabileceği bildirildi.