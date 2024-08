Galatasaray’ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son alınan mağlubiyet ve yaşananlarla ilgili üzüntü duyduğunu belirterek, "Ben Galatasaray’ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim” dedi.

2024 Turkcell Süper Kupa Finali’nde Beşiktaş’a 5-0 mağlup olan Galatasaray’da kaptanlardan Kerem Aktürkoğlu, maçın devre arasında hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananların gerçeğinden saptırılarak aktarıldığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “TFF Süper Kupa’daki Beşiktaş maçının devre arasında, Galatasaray’ın soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım.

Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu unvanıyla çıktığımız Süper Kupa maçının ilk yarısını geride kapattıktan sonra, yalnızca oyuncuların olduğu bölümde, takım kaptanı olarak arkadaşlarıma önümüzde uzun bir sürenin bulunduğunu, kulübümüz ve taraftarımız için geri dönebileceğimizi anlatıp, ikinci yarı öncesi moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır.

Kariyeri boyunca Galatasaray’a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray’ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray’a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim.

Bilinmesini istediğim bir diğer konu ise Galatasaray’ın kutsal kabul edilmesi gereken soyunma odasındaki herhangi bir konuşmanın, anlamından saptırılmış olsa dahi, Galatasaray kaptanına düşmanca bir tavırla her türlü dedikoduya zemin hazırlanarak, ‘birçok farklı yerden teyit ettiklerini’ ama yaptıkları mesleğin en temel prensiplerini yok sayıp, oluşturdukları olayın taraflarından birine söz hakkı tanıma ihtiyacı dahi hissetmeyen birtakım kişilerce konuşulabilecek noktaya ulaşmasıdır.

Ayrıca camia olarak sezon boyu büyük emek verdiğimiz, üzerinde 30 milyondan fazla Galatasaraylının tek tek hakkının bulunduğu şampiyonluktaki katkı muhasebesini yapmak da bu kişilerin haddine değildir. Yaşadığımız ağır mağlubiyetle yüzleşerek başımızı dik tutacağımız ve hedeflerimiz için mücadeleye devam edeceğimiz sezonun bu döneminde, dışımda gelişiyor olmasına rağmen böyle bir gündemin oluşmasından üzüntü duyuyorum. Ben Galatasaray’ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.