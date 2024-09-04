Keşan Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yarın yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı, saat 15.00’te başlayacak ve Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

,Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri ise, şu şekilde:

1.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Büyük Cami Mahallesi 594 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın bitişik parselinde bulunan taşınmaz sahibi Belediyemize dilekçe ile müracaat ederek, Belediyemize ait taşınmazı satın almak istediğini talep etmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e ) bendi uyarınca; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Büyük Cami Mahallesi 594 Ada 4 Parselde kayıtlı tarla vasıflı 378,99 m² yüz ölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununca satılmasının Meclis tarafından görüşülmesidir.

2. İlçemizin tanıtımı ve farklı turizm potansiyellerini harekete geçirmek amacıyla, Ülkemizin dört bir yanından ve yurtdışından bisikletçi sporcuların katılım sağlayacağı, 4-6 Ekim 2024 tarihleri arasında bu yıl 11.`sini düzenleyeceğimiz ve alanında Türkiye'nin sayılı festivallerinden olan "11. Keşan DOÇEK Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali" nin Belediyemiz işbirliği ile düzenlenmesi ve Belediyemizce festivalde yarışacak sporculara festival süresince yemek ikramı ve forma hediye edilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesidir.

3. İlçemiz içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Edirne İli, İpsala İlçesi, Kumdere Köyü 185 ada 10 parsel içinde (X=446337 Y=4520711) 1 adet derin su sondaj kuyusu açılması ve kullanılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

4. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığından gelen dilekçede; Mahallelerinden Keşan Devlet Hastanesine giden şehir içi minibüs hattının olmadığını, bu nedenle mahalle halkının Keşan Devlet Hastanesine ulaşımlarının sağlanabilmesi için Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinden geçen uygun olan bir hattın şehir içi minibüs hattı olarak düzenlenmesine ait taleplerinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

5. İlçemiz Büyük Cami Mah. Demirciler Caddesinde faaliyet gösteren Yıldırım Taksi Durağı üyeleri ile, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesinde faaliyet gösteren Taksi 24 Durağı üyelerinin faaliyet gösterdiği mevcut durak yerlerinin dilekçelerinde belirtilen alanlara taşınması taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

6. İlçemiz sınırları içerisinde servis taşımacılığı (öğrenci, personel) yapan 43 adet Belediyemize ait S plakalar ile yapılan personel servis taşımacılığının tamamı Belediye sorumluluk sahamız dışına (Yenimuhacır, İpsala , Beğendik , Malkara) yapılmakta olup, Belediyemizden tahsisli S Plaka sahiplerinin, personel servis taşımacılığını yapma yükümlülüğünü yerine getirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından D4S yetki belgesi alması gerekmektedir. Danıştay 8. Dairesinin Kararı gereği, D4S yetki belgesi ile Belediye sınırları dışına personel taşımacılığı yapan S plaka sahipleri yetki belgelerini yenileyemediklerinden Keşan Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen plakaların tahdit kapsamına alındığı, (40 ile sınırlandırma) 22 S 4000 – 22 S 5999 serisine kadar olan Belediyemize tahsisli bütün S plakaların tahdit yerine tahsisli plaka kapsamına geçirilmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

7. İlçemiz İzzetiye Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımız tarafından verilen dilekçelerde; mevcutta İzzetiye Mahallesi–Eski İtfaiye alanı güzergahında faaliyet gösteren İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif üyelerinin zaman tarifelerine uymadıkları, taşıma hizmetlerini aksattıklarını beyan ederek, şehir içinde faaliyet gösteren ‘M’ plakalı araçların İzzetiye Mahallesine hizmet vermeleri taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

8. Trakya Roman Dernekleri Federasyonu üyelerinin Belediyemize sunmuş oldukları şehir içi minibüslerinin Yenimescit Mahallesindeki güzergahları konulu dilekçelerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

9. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm, İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D 13 gurubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği hazırlanarak Meclise sunulacak olan (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvellerinde belirtilen kadro değişikliğinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

10. İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 02.09.2024 tarihli yazılarına istinaden; 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği, birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulacağı belirtilmiş olup, konu ile ilgili yazıları hakkında Belediye Meclisimize bilgi verilmesidir.

11. İlçe Sağlık Müdürlüğünün 13.08.2024 tarih, 251150748 sayılı yazısı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar’ın dilekçesi ile 870 m²lik otopark alanına sağlık kabini konması talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

12. 14.08.2024 tarih ve 15803 kayıt sayılı dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, 745 ada, 1 numaralı parsel için 2 kat olan imar izninin civar ve yol üstü parseller gibi 3 kat olarak belirlenmesi talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

13. Dilek ve temenniler.