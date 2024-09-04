Gebze’de restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi su sarnıcı gün yüzüne çıktı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 551 metrekarelik meydan düzenlemesinin yanı sıra 245 metrekarelik cam seyir terasıyla koruma altına alınan tarihi su sarnıcınca yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Zinnur Büyükgöz, "Asırlardır Gebze’mize hizmet etmiş bu tarihi su sarnıcını Gebze Belediyesi olarak restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamlayıp hizmete hazır hale getirdik. Bugünden itibaren ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görebilirsiniz. Biz diğer tarihi çalışmalarımızın yanı sıra hemen yanı başımızda olan tarihi Çarşı Hamamını da Gebze Belediyesi olarak devraldık. Restorasyon proje çalışmaları tamamlandı. İnşallah kısa sürede restorasyon çalışmaları da başlanarak orayı da kimliğine uygun şekilde yeni kullanım biçimiyle sizlerle buluşturacağız. Bizler bu kompleks tarih ve kültür alanını sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Gebze’mize hayırlı olsun" dedi.