Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs tutuklandı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da Cumhuriyet Mahallesi Bozkır Sokak'ta yapılan bir kontrolde, H.E. isimli şahıs durdurularak, sorgulandı.

Şahsın, yapılan sorgulamada Kırklareli Yerel İlamat Masası tarafından arandığı belirlendi.

8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan H.E, gözaltına alındı.

H.E., emniyetteki işlemleri sonrasında Edirne Cezaevine gönderildi.