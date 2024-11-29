Edirne’nin Keşan ilçesinde, Muammer Aksoy Caddesi’ne park ettiği otomobilin el frenini çekmeyi unutan S.D., otomobilin hareket ederek kendisine çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre S.D., kullandığı 59 ACK 592 plakalı otomobili Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’ne park etti. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil, bagajdan eşyalarını almak isteyen S.D.’ye çarptı. Caddeye çıkan otomobil, N.Ö. (65) yönetimindeki 22 FN 514 plakalı otomobile çarptıktan sonra beton refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.