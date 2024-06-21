Kırklareli Vize ilçesi Küçükyayla köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsmail Toy hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Toy, Vize ilçesi Küçükyayla köyünde düzenlenen askeri tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından köyün mezarlığına defnedildi.
“Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz”
Kıbrıs Gazisi İsmail Toy’un tüm yakınlarına başsağlığı dileyen Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, “Hayatını kaybeden Kahraman Kıbrıs Gazimiz merhum İsmail Toy’u Küçükyayla köyü camiinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurladık. Gazimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz” dedi.
Kaynak: iha