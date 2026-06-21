Gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak ve iş dünyasıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan programın kapanış etkinliği Halkevi Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte, 16-29 yaş aralığındaki lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş arayan gençler bir araya geldi Program kapsamında mülakat yöntemiyle seçilen 400 öğrenciye kariyer planlama, yapay zeka araçları, sunum teknikleri, dijital pazarlama, inovasyon, iletişim ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verildi. 3 aylık süreçte gençler, toplam 350 saat uygulamalı eğitim aldı.

Katılımcılar, eğitimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası şirketlerle yürütülen online vaka çalışmalarına da katıldı. Öğrenciler; pazarlama, finans, yazılım, insan kaynakları, veri analitiği ve dijital tasarım gibi farklı alanlarda online staj deneyimi elde etti.

'Gençlerimizi tebrik ediyorum'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, gençlere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamı ve başarı dileklerini iletti. Abiş, 'Şehrin gerçek gücü nitelikli insan kaynağında, gençlerin hayallerinde ve üretme kabiliyetinde saklıdır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Kılavuz Kariyer Programı gençlerimizin kariyer yolculuğunda onlara rehberlik eden önemli bir gelişim programıdır. Gençlerimiz kariyer planlama, yapay zeka, dijital pazarlama, iletişim ve kişisel gelişim alanında eğitimlerini aldı. Aynı zamanda farklı kurum ve firmalarda gerçekleştirilen online staj deneyimleri sayesinde iş dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Bugün sertifika almaya kazanan her bir gencimizi yürekten tebrik ediyor, bu programın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, eğitimcilere ve paydaş kurumlara teşekkür ediyorum' dedi.

'Üreten ve ne istediğini bilen gençleriz'

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ezgi Aydın ise arkadaşları adına yaptığı konuşmada, 'Kılavuz Kariyer Programı ile artık yeni dünyanın dilini konuşabilen, üreten ve ne istediğini bilen gençleriz. Kocaeli'de gençlerin vizyonunu açan ve her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.