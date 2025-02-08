Kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, halkın sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.  

Hakikatleri dile getirme sorumluluğunun halkın ilgisiyle daha da güçlendiğini belirten Kılıçdaroğlu, adalet, hukuk ve halk iradesini hiçe sayan anlayışa karşı mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. “Gücüm yettiğince, nefesim elverdiğince bu mücadeleyi bırakmayacağım” diyen Kılıçdaroğlu, bu davanın yalnızca kendisinin değil, milyonların onurlu mücadelesi olduğunu vurguladı.

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Kaynak: Haber merkezi