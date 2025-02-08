Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal İsaören Mahallesinde mahalle mezarlığı yakınında arkadaşlarıyla sonra sohbet eden Yusuf K.'ya(22) motosikletle olay yerine gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla ateş edildi. Sol bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı genç arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletli şahıs ise olay yerinden kaçarken uzaklaştı.

Jandarma ekipleri tarafından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.