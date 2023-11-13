CHP'de yapılan kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi ve partinin yeni Genel Başkanı ise Özgür Özel oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

AKTİF SİYASETE DEVAM EDECEK!

Kemal Kılıçdaroğlu, aktif siyasete devam etme kararı aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi açacağı belirtilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu. Habere; Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünlerde yeni bir vakıf kurmanın hazırlığını yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarıyla birlikte, faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralmayı değerlendirdiği de öğrenildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA OFİSİ OLACAK!

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın mı devralınacağı konusunda karara varılacak. Her iki durumda da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul'da hem de Ankara'da birer ofisi bulunacak. Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak. Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak.