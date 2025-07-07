Belki dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemizde olduğu kadar kahvehane ve kıraathane yoktur!

Aslında Kıraathane olarak çıktığımız kahve haneler bugün adeta kültürümüzün vaz geçilmez bir unsuru haline gelmiş durumda. Kıraat okumak anlamında hepimiz çok iyi biliyoruz. Eskiden Kıraathanelere gelen insanlar kahvesini veya çayını içerken burada oturup gazete, dergi ve kitap gibi yayınları okur sonrada işine giderlerdi. Kıraathanelerde sigara yerine nargile içilir, tavla, dama gibi oyunların yanı sıra satranç gibi bilgi oyunları oynanırdı.

Tatlı sohbetlerin, kimi zaman hikaye ve kısaların anlatıldığı sıcak bir dostluk yuvası halindeki Kıraathaneler maalesef yerini iskambil oyunları, okey oyunları oynan kahvehanelere dönüştü. Sohbet ve okuma yerine al kızı ver papazı, taşlı okeyle günü öldürür olduk.

O güzel kıraathanelerimizin artık esamesi okunmaz oldu. Günlük gazeteleri okumak için girdiğimiz o nezih sağlıklı ortamları günümüzde bulmak oturup kitap veya günlük gazeteleri okurken çayını yudumlamak adeta bu zamanda hayal oldu!

Özellikle beni üzen bir başka bir durumsa sigara içenlerin hem kendilerini ve hem de etrafındakileri zehirlemeleri! Bugünkü kahvehanelerde kapalı yerlerde sigara içilmemesi sevindirici olsa da kahvehanelerin açık bölümlerinde sigaralarını tüttürenleri görebiliyoruz.

Oysa hoş sohbetlerin karşılıklı tatlı tartışmaların yapılması dostluk çerçevesinde bilgi alış verişinde bulunulması gerekirken, hem sağlığımıza ve hem de çeşitli oyunların oynanarak o kıymetli vakitlerini heba etmelerine şaşmamak elde değil!

Kars’ta bizimde otelimizin arka bölümünde bir kıraathanemiz vardı. Ben birçok kısaları ve ders alınacak hikaye ve olayları büyüklerimizin sohbetlerine kulak vererek öğrendim. Oysa şimdilerde kahvehanelerde yapılan sohbetleri zaman, zaman sinirli bir ortama ve hatta ağız dalaşı ve kavgaya varacak şekilde gitmesine şahit oluyoruz.

Kültürümüzün bir parçası olan kıraathaneler ve kahvehaneleri yeniden eski şekline kavuşmasını umut ederken hoşça vakit geçirme adına hayalimdeki kıraathanelere kavuşma umuduyla esen kalın!