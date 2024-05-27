Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene oluşturulan Kiraz Çiçeği Yetişkin Korosu, düzenlenen programla Körfezlilerle buluştu.

Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar hız kesmeden devam ediyor. Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene oluşturulan Kiraz Çiçeği Yetişkin Korosu, ikinci konserini Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı konsere ilgi büyüktü. Murat Kiremitçi ve Selçuk Eker’in şefliğini yaptığı Kiraz Çiçeği Korosu büyük beğeni topladı. Toplamda 50 kişilik bir kadroyla 15 şarkıyı seslendiren koro, dinleyenleri adeta büyüledi. Şarkılara eşlik eden dinleyiciler konser sonrasında koroyu ayakta alkışladı.

Konser sonrasında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Söğüt, “Öncelikle bu geceyi bize unutulmaz kılan tüm koro üyelerine ve şeflerimize çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir konser oldu. Dinlemeye gelen vatandaşlarımız da hoş geldi, sefalar getirdi. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum” dedi.