Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde bulunan büyükbaş hayvancılık işletmesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2024 yılı arilik çalışmaları gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, Ovacık köyünde bulunan büyükbaş hayvancılık işletmesinde 2024 yılı arilik çalışmaları yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Ari işletme

Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara tüm hayvanları şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıklardan ari işletme denilmektedir.