Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri devriye görevi sırasında, yol üzerinde 2 kaplumbağa buldu.

Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timleri ekiplerince sorumluluk alanları içinde çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik kontrol ve denetim faaliyeti esnasında, ezilme tehlikesi olan 2 kaplumbağa fark edildi.

Tim ekipleri tarafından muhafaza altına alınan kaplumbağalar, kontrollerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanlarına tekrar bırakıldı.