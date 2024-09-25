Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRNT) tatbikatı gerçekleşti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRNT tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği hastaneden turuncu kod verildi.

Haber verilmesi üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler KBRN ünitesinde bir hastaya arındırma işlemi gerçekleştirdi. İşlemleri tamamlanan hasta daha sonra kırmızı alanda tedavi altına alındı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştiği bildirildi.