Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliği’nce Vize ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirip, bağımlılıkla mücadele, gıda israfı ile güvenlik çalışmaları gibi konular görüşüldü.

Toplantıya, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Daha sonra Turan, muhtarların istek ve sorunlarını dinledi.