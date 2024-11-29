Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Tüberküloz Kontrol Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli’nde tüberküloz kontrol hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen Tüberküloz Kontrol Kurulu toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı. Toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aylin Can, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Yamaner, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Erol, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ile verem savaşı dispanser hekimleri, ilçe sağlık müdürleri, toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimleri, kamu-özel sağlık kurum temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Toplantıda Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Sevengül Subaşı Akın tarafından sunum yapıldı.