Meriç Nehri’nde yapılan düzenlemeler, yeni spor dallarının şehrimizde yaygınlaşmasına vesile oluyor. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi de bu konuda güzel bir projeyi hayata geçirdi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar’ın yürütücülüğünde ve Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) desteğiyle gerçekleştirilen “Temel Stand-up Paddleboarding (Ayakta Kürek Sörfü) Projesi”, Meriç Nehri üzerinde uygulamaya konuldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, proje kapsamındaki uygulamalı eğitimleri yerinde ziyaret etti.

Projenin amacı, temel stand-up paddleboarding (SUP) eğitiminin rekreasyonel faydalar üzerindeki etkilerini incelemektir. SUP, açık alan rekreasyonel faaliyetler arasında yer almakta olup, toplum sağlığına katkı sağlama açısından büyük önem taşır. Proje kapsamında, rekreasyonel etkinliklerin ve özellikle SUP sporunun bir yaşam biçimi haline gelmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, SUP sporuna teşvik edici alanlar oluşturulacak ve sporun dönüştürücü gücüyle toplumun her kesimine ulaşılması sağlanacaktır.

Sportif rekreasyon aktivitelerinin halk sağlığına olan olumlu etkileri göz önüne alındığında, bu proje, Edirne ilindeki rekreatif faaliyet eksikliğini gidermeyi, üniversite ve halkı buluşturmayı ve üniversite-halk iş birliğine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Meriç Nehri’nin daha canlı ve aktif bir nehir haline gelmesi hedeflenmektedir.