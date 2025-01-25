Soğuk hava, düşük nem oranı ve ısınma sistemlerinin cildin doğal nemini azaltarak kuruluğa sebep olabileceğini vurgulayan Özel Amasya Kolmed Hastanesi Dermatoloji Servisinde görevli Uzman Dr. Güleç, “Kış aylarında cildinizin nem dengesini korumak için uygun nemlendiricileri düzenli olarak kullanın. Ayrıca kış aylarında da UV ışınları cildinizi etkiler. Güneş koruyucu sürmeyi unutmayın” diye konuştu.

Kış süresince cilt dostu besinler tüketilmesini tavsiye eden Güleç, “Bol su içmek ve vitamin açısından zengin besinler tüketmek cildinizi içeriden besler. Soğuk ve rüzgara karşı da önlem alınmalı Dışarı çıkarken yüzünüzü koruyacak aksesuarlar kullanarak cildinizin zarar görmesini engelleyin” şeklinde konuştu.