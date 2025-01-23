Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı. MSB kaynakları, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" şeklinde bilgi verdi.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı!

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının bugün itibarıyla açıklanacağını dile getiren Tuğamiral Aktürk, “Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi hâlinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet kapısından (askerliğim uygulaması) ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür” şeklinde konuştu.