Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ekim ayı meclis toplantısında Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen terör saldırısını kınadı.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi Ahmet Aras başkanlığında toplandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ekim ayı meclis toplantısı açılış konuşmasında şunları söyledi; “Ankara'da hain bir terör saldırısı gerçekleşti ve bu saldırıda 5 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Onlara başsağlığı diliyoruz. Yaralanan 22 vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde terör olaylarının tekrar yaşanmaması için terörü hep birlikte Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak sizlerin huzurunda bir kere daha lanetliyoruz.” dedi.

ENFLASYONİST BASKI, SOSYAL PROBLEMLER BELEDİYELERİN YÜKÜNÜ ARTTIRIYOR

Enflasyonist ortam, sosyal bozulma ve çöküş durumları vatandaşların belediyelerden beklentilerini arttırdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkımızın ihtiyaçları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Yıllardır yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konuşuluyor. Yerel yönetimler için reform çalışmalarının yapılması gibi bazı müdahalelerin gerekli olduğunu hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Özellikle belediyelerin idari ve mali yapısının güçlendirilmesi için bir çalışmayı yıllardır bekliyoruz ancak bir türlü hayata geçirilemedi” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Sosyal problemler, enflasyon belediyelerin yükünü gün geçtikçe daha fazla arttırıyor. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sağlıklı gıdaya, sosyal yardımlara kadar birçok konuda belediyeler şu anda büyük bir yük altına girmiş durumda.Bir taraftan birikmiş SGK borçları, vergi borçlarıyla yine hükümetimizin bu konuda aldığı kararlarla giderek sıkışmış durumdayız. Belediyeleri ülkenin ekonomisini batıran kuruluşlar olarak da görmek çok yanlış. Aslına bakarsanız SGK alacakları toplamı 900 milyar lira civarındadır. Belediyelerin SGK'ya olan borçları ise sadece 90 milyar. Yani bunun yüzde 10'dur. SGK alacaklarının yüzde 10'unu oluşturan belediye borçlarının sanki ülke ekonomisine bu kadar zarar veriyormuş veya batırıyormuş gibi bir algı yaratılarak belediyelerin üzerine gelinmesi aslına bakarsanız büyük bir haksızlıktır” şeklinde konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ekim ayı Meclis toplantısında uzun süre Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı yapan Abdül Batur’a ve Mali Hizmetler Müdürüİsmail Ay’a Başkan Ahmet Aras tarafından teşekkür plaketi verildi.