Kongreye Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Kızılay İnegöl Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Engelsiz Kulüp yönetimi, gönüllüler ve bağışçılar katıldı.

ALAY ERGİN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Alay Ergin, kapalı oylama sonucu yeniden başkanlığa seçildi. Ergin, 2025-2027 yılları arasında görevini sürdürecek. Kongrede yaptığı konuşmada, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

3 YILDA TOPLAM 7.6 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Kongrede, önceki dönemde gerçekleştirilen yardım faaliyetleri de ele alındı. Yönetim kurulu üyesi Şükrü Deremumlu, son üç yılda yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Zekât, kurban ve su kuyusu gibi projeler için toplam 7.621.062,87 TL nakdi bağış topladık. Başvurusu onaylanan 1789 aileye ve 537 depremzede aileye 607.233,14 TL zekât ve deprem yardımı ulaştırdık. Genel merkez kaynağıyla ise 2.400.000,00 TL nakdi yardım sağladık. Ayrıca 346 kg adak eti, 598 alışveriş kartı, 902 gıda kolisi, 607 hijyen kiti, 153.494 konserve et ve 167.095 muhtelif giyim malzemesi dağıttık.

6 Şubat depreminden etkilenen Hatay ve Adıyaman’a 3 tır giyim malzemesi, 3 tır yiyecek ve içecek, 2 kamyon ilaç, 2 tır barınma ve ısıtıcı malzemesi, 1 tır soğan ve toplamda 1.203.773,45 TL nakdi bağışı ulaştırdık.

Filistin insani yardım kampanyasında ise 2.882.457,53 TL değerinde yardım bölgeye gönderildi. Kadın Kollarımızın düzenlediği kermeslerden elde edilen gelirle 700 öğrenciye burs verdik. Kan bağışı teşvik etkinlikleri kapsamında 300 oyuncak ve 3500 fidan dağıttık. ‘Şenlendirme Projesi’ kapsamında Dumlupınar Ortaokulu’nda ilk Genç Kızılay kütüphanemizi açtık.”

YENİ DÖNEMDE İKİ BÜYÜK PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

Yeni dönemde iki büyük projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Alay Ergin, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Kızılay’ını İnegöl’de daha ulaşılabilir ve etkili hâle getirmek için iki önemli inşaat projesi planlıyoruz. Bunlardan biri, merkez şube olarak kullanacağımız bina olacak. Bu sayede yardımlara erişim kolaylaşacak ve dağıtımlar daha düzenli hale gelecek. Ayrıca Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Engelsiz Kulübümüz için sosyal etkinlikler düzenleyebileceğimiz alanlar oluşturacağız. Yeni yönetimimizle birlikte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak ve iyilik hareketini büyütmek için var gücümüzle çalışacağız.”

Ergin, kongreye katılan tüm misafirlere, gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.